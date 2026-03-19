Получивший повреждения в небе над Ираном американский F-35 смог вернуться на базу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-35 получил повреждение во время полета над Ираном, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, иранским силам ПВО, вероятно, удалось поразить этот самолет. Тем не менее, F-35 сумел вернуться на базу в одной из ближневосточных стран.

Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтвердил, что один из боевых самолетов, выполнявший полет над Ираном, "совершил вынужденную посадку". По его словам, пилот в безопасности, а инцидент расследуется.

Хокинс не уточнил, что именно произошло с F-35 в небе над Ираном.

CNN отмечает, что в случае, если информация об инциденте подтвердится, это будет первый случай с начала американо-израильской операции против Ирана, когда иранским военным удалось поразить самолет противника.