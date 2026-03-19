Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти США опубликовали лицензию, подразумевающую разрешение на транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти, сообщает Bloomberg.

"США разрешили транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти", - говорится в сообщении.

Американские СМИ поясняют, что речь идет о лицензии, разрешающей продажу нефти, погруженной в танкеры по состоянию на 12 марта. Срок действия лицензии истекает 11 апреля 2026 года.

В сообщениях отмечается, что эта лицензия заменит аналогичный документ, опубликованный 12 марта.

При этом в новой лицензии подчеркивается, что разрешение не распространяется на сделки, связанные с Кубой, КНДР, Ираном.