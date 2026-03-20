В ЕС обеспокоены решением США ослабить некоторые антироссийские санкции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с решением США ослабить некоторые санкции в отношении РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы подчеркнули нашу обеспокоенность решением США частично отменить санкции, уже затрагивающие Россию", - заявил он журналистам.

Кошта вновь отметил, что по мнению Брюсселя необходимо продолжать оказывать давление на РФ, так как, по его словам, это поможет "усадить ее за стол переговоров".

Он подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

Ранее власти США обновили лицензию, подразумевающую разрешение на транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти.

РФ США ЕС Антониу Кошта санкции
ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро

Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Польша усилит границу с Украиной в следующем году

Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

Израиль продлевает визы находящимся в стране иностранцам

США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

Страны ЕС решили, что пока не видят угрозы для их снабжения нефтью

Катарский завод Shell по переработке газа в жидкое топливо остановлен после ракетной атаки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8726 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
