В ЕС обеспокоены решением США ослабить некоторые антироссийские санкции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с решением США ослабить некоторые санкции в отношении РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы подчеркнули нашу обеспокоенность решением США частично отменить санкции, уже затрагивающие Россию", - заявил он журналистам.

Кошта вновь отметил, что по мнению Брюсселя необходимо продолжать оказывать давление на РФ, так как, по его словам, это поможет "усадить ее за стол переговоров".

Он подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

Ранее власти США обновили лицензию, подразумевающую разрешение на транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти.