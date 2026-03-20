ЕС намерен усилить свои военно-морские операции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Евросовет, заседающий в Брюсселе, счел необходимым усилить военно-морские операции Европейского союза.

"Европейский совет подчеркивает роль морских оборонительных операций ЕС EUNAVFOR ASPIDES и EUNAVFOR ATALANTA и призывает к их усилению дополнительными средствами согласно соответствующим мандатам", - говорится в опубликованном в ночь на пятницу заключении саммита ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС обсуждали 17 марта свободу судоходства в Ормузском проливе, но не пожелали направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию EUNAVFOR ASPIDES, заявила по итогу совещания глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"У ЕС уже есть военно-морские операции. У нас есть ASPIDES, которая играет ключевую роль в обеспечении свободы судоходства. В ходе наших обсуждений прозвучало явное желание усилить эту операцию. Но на данный момент не возникло намерения менять мандат операции ASPIDES", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В преддверии саммита ЕС ряд руководителей стран Евросоюза скептически высказывались о возможности европейского участия в защите Ормузского пролива от ударов Ирана.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 17 марта, что Франция не примет участия "в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешнем контексте".

ЕС Эмманюэль Макрон Кая Каллас
