Макрон исключил участие Франции в разблокировке Ормузского пролива

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, пока в регионе не будет деэскалации.

"Мы не являемся частью конфликта, и поэтому Франция никогда не будет принимать участие в операциях, чтобы открыть или освободить Ормузский пролив в нынешних обстоятельствах", - приводят французские СМИ слова Макрона.

Он отметил, что Париж выступает за поиск дипломатического урегулирования, а не за использование силы для разблокировки пролива.

По его словам, "когда ситуация станет спокойнее", Франция будет готова работать над тем, чтобы содействовать сопровождению судов для "свободы передвижения контейнеровозов и танкеров".

Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана.

С 2 по 14 марта через пролив прошли всего 47 грузовых судов и танкеров, согласно данным UK Maritime Trade Operations, на которые ссылается Financial Times.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что безопасностью судоходства в Ормузском проливе должны заниматься страны, которые получают через него энергоносители.

Между тем, сообщалось, что все больше стран Европы и Азии не намерены, несмотря на призывы Трампа, принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

