ЕС обновил мандаты своих военно-морских операций ASPIDES и ATALANTA

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС изменил мандаты военно-морских операций ЕС EUNAVFOR ASPIDES и EUNAVFOR ATALANTA.

"Эти изменения происходят на фоне активного участия Евросоюза в обеспечении свободы судоходства в Красном море и регионе в целом, где его военно-морское присутствие уже помогло защитить ключевые морские пути и инфраструктуру, а также глобальные торговые потоки", - говорится в коммюнике совета.

Эти решения "еще больше укрепляют морское присутствие ЕС и подчеркивают необходимость постоянного предоставления ресурсов, включая суда".

Совет внес изменения в мандат EUNAVFOR ASPIDES - операции ЕС, созданной в феврале 2024 года в качестве оборонительной в ответ на неоднократные нападения хуситов на международное судоходство.

"В дополнение к существующим задачам, операция теперь в рамках своих возможностей и ресурсов будет собирать и обмениваться информацией о подозрительной деятельности, связанной с критически важной подводной инфраструктурой; вносить вклад в наращивание потенциала путем обучения морских сил Джибути; сотрудничать с береговой охраной Йемена; укреплять связи с другими инициативами ЕС, включая CRIMARIO, проект ЕС по критически важным морским маршрутам", - объяснили в Брюсселе.

После стратегической оценки 2025 года Совет также принял поправки к мандату EUNAVFOR ATALANTA - давней морской операции ЕС в западной части Индийского океана и Красном море.

"Обновленный мандат приостанавливает мониторинг незаконной торговли древесным углем, сохраняя при этом второстепенные задачи по мониторингу незаконного оборота оружия и наркотиков, а также незаконного рыболовства; укрепляет связи с другими инициативами ЕС, включая CRIMARIO; добавляет новую задачу по сбору и обмену информацией о подозрительной деятельности, связанной с критической подводной инфраструктурой, в рамках имеющихся средств и возможностей", - сообщил Совет ЕС.

Евросовет, заседавший в Брюсселе 19 марта, счел необходимым усилить военно-морские операции Европейского союза.

"Европейский совет подчеркивает роль морских оборонительных операций ЕС EUNAVFOR ASPIDES и EUNAVFOR ATALANTA и призывает к их усилению дополнительными средствами согласно соответствующим мандатам", - говорилось в заключении саммита ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС обсуждали 17 марта свободу судоходства в Ормузском проливе, но не пожелали направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию EUNAVFOR ASPIDES, заявила тогда глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"У ЕС уже есть военно-морские операции. У нас есть ASPIDES, которая играет ключевую роль в обеспечении свободы судоходства. В ходе наших обсуждений прозвучало явное желание усилить эту операцию. Но на данный момент не возникло намерения менять мандат операции ASPIDES", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ряд руководителей стран Евросоюза скептически высказывались о возможности европейского участия в защите Ормузского пролива от ударов Ирана в период боевых действий.

Пресс-секретарь Каллас Ануар аль-Ануни 30 марта на вопрос о такой перспективе ответил: "Некоторые государства-члены ЕС предприняли инициативы по изучению ситуации, чтобы понимать, что может быть сделано для безопасности судоходства, как только для этого будут все условия".

Он добавил, что на данном этапе все комментарии будут спекуляциями, и невозможно сейчас предвосхищать итог этих дебатов.