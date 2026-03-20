Япония надеется на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Токио и Вашингтон остаются в контакте по ситуации вокруг Ирана, в Японии надеются на скорейшее урегулирование конфликта, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

"Я четко изложила позицию Японии относительно необходимости скорейшего успокоения ситуации. Мы подтвердили, что Япония и США будут продолжать находиться в тесном контакте для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе для безопасности прохода судов через Ормузский пролив и для стабильных поставок энергоносителей", - сказала Такаити журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Такаити находится в США с первым визитом в качестве премьера.

Отвечая на вопрос о возможности направления кораблей для обеспечения безопасности Ормузского пролива, о чем ранее Трамп просил ряд стран, включая Японию, премьер отметила деликатность проблемы.

"Это чувствительный вопрос, обеспечение безопасности Ормузского пролива чрезвычайно важно. Однако в рамках японского законодательства есть определенные возможные действия и невозможные. Об этом я дала подробные и четкие пояснения", - сказала Такаити.