Токио и Вашингтон договорились укреплять сотрудничество в сферах экономики и безопасности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне договорились расширять сотрудничество в широком спектре областей, сообщает канцелярия японского премьера.

"Мы договорились о конкретных направлениях нашего сотрудничества, направленного на укрепление экономической безопасности в стратегически важных областях, как критически важные минералы и укрепление японо-американского альянса, поддерживающего мир и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводит слова Такаити канцелярия премьера в соцсети X.

Такаити находится в США с первым визитом в качестве премьера.

В своем личном аккаунте в X премьер-министр также отметила, что в ходе встречи с Трампом достигнуты соглашения о расширении закупок американской нефти и о сотрудничестве в разработке редкоземельных илов.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и обменялись мнениями по Китаю и КНДР.

"Значительным достижением стало подтверждение множества конкретных направлений сотрудничества для дальнейшего повышения качества альянса Японии и США в широком спектре областей, включая безопасность, экономическую безопасность и экономику", - заключила Такаити.