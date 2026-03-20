США ускорят отправку морских пехотинцев на Ближний Восток

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - США в ближайшие дни отправят еще несколько тысяч моряков и морских пехотинцев на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно сообщению, ожидается, что 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU), состоящее по меньшей мере из 2,2 тыс. морских пехотинцев, будет переброшено из Сан-Диего на Ближний Восток в ближайшие дни. Собеседники телеканала заявляют, что это раньше, чем планировалось.

Источники отмечают, что пехотинцы будут размещены на десантном корабле-амфибии USS Boxer. Кроме того, для операции будут привлечены еще два дополнительных корабля, на которых также разместят военных.