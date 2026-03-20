Уолл-стрит закрылась в четверг в минусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива.

Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Неделей ранее число заявок составило 213 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения количества заявок до 215 тыс., по данным Trading Economics.

Акции нефтегазовой Chevron Corp. подорожали на 1,4% по итогам торгов, ConocoPhillips - на 1,9%, Devon Energy - на 1,3%, Exxon Mobil - на 0,4%.

Ведущие банки развернулись в плюс и нарастили рыночную стоимость: Citigroup Inc. - на 1,1%, Wells Fargo - на 0,3%, Goldman Sachs Group - на 0,5%, Bank of America Corp. - на 0,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,1%.

Акции крупных технологических компаний потеряли в цене: Microsoft Corp. - 0,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 1,5%, Nvidia Corp. - 1%, Amazon.com Inc. - 0,5%, Apple Inc. - 0,4%.

Производитель чипов памяти Micron Technology отчитался о трехкратном росте квартальной выручки - до рекорда, но его бумаги подешевели на 3,8% из-за большой инвестпрограммы на текущий фингод.

Котировки акций производителя электромобилей Rivian подскочили на 3,8% на новостях о партнерстве с Uber Technologies, которая инвестирует в него до $1,25 млрд. Цена бумаг Uber понизилась на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,44% - до 46021,43 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,27% - до 6606,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,28% и закрылся на отметке 22090,69 пункта.