Уолл-стрит закрылась в четверг в минусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива.

Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Неделей ранее число заявок составило 213 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения количества заявок до 215 тыс., по данным Trading Economics.

Акции нефтегазовой Chevron Corp. подорожали на 1,4% по итогам торгов, ConocoPhillips - на 1,9%, Devon Energy - на 1,3%, Exxon Mobil - на 0,4%.

Ведущие банки развернулись в плюс и нарастили рыночную стоимость: Citigroup Inc. - на 1,1%, Wells Fargo - на 0,3%, Goldman Sachs Group - на 0,5%, Bank of America Corp. - на 0,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,1%.

Акции крупных технологических компаний потеряли в цене: Microsoft Corp. - 0,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 1,5%, Nvidia Corp. - 1%, Amazon.com Inc. - 0,5%, Apple Inc. - 0,4%.

Производитель чипов памяти Micron Technology отчитался о трехкратном росте квартальной выручки - до рекорда, но его бумаги подешевели на 3,8% из-за большой инвестпрограммы на текущий фингод.

Котировки акций производителя электромобилей Rivian подскочили на 3,8% на новостях о партнерстве с Uber Technologies, которая инвестирует в него до $1,25 млрд. Цена бумаг Uber понизилась на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,44% - до 46021,43 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,27% - до 6606,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,28% и закрылся на отметке 22090,69 пункта.

Израиль начал волну ударов по Тегерану

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

 Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро

Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

 Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Польша усилит границу с Украиной в следующем году

Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

 Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

Израиль продлевает визы находящимся в стране иностранцам

США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

 США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 909 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8727 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
