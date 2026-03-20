В Вашингтоне надеются на освобождение до конца года всех осужденных в Белоруссии за экстремизм

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжит переговоры с Минском об освобождении осужденных за преступления экстремистской направленности, планируется завершить этот процесс до конца текущего года, заявил спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.

"Мы думаем, что вызволим еще больше людей, и, надеюсь, к концу года освободим всех", - сказал Коул в эфире американского телеканала Newsmax.

Он отметил, что помилование белорусским президентом в четверг 250 человек "доводит наше общее число (освобожденных - ИФ) до более чем 500 человек".

В четверг, после проведенных в Минске президентом Белоруссии Александром Лукашенко переговоров с Коулом, стало известно о помиловании 250 осужденных за преступления экстремистской направленности, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях.

"Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь традиционно глава государства руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных", - говорилось в сообщении близкого к президентской пресс-службе телеграм-канала "Пул Первого".

США Белоруссия Александр Лукашенко Джон Коул
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });