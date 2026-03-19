Лукашенко принял в Минске спецпосланника Трампа Джона Коула

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Прямо сейчас (президент - ИФ) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул", - говорится в сообщении.