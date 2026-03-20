Официальный представитель иранского КСИР погиб

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини погиб в результате авианалета, сообщило в пятницу иранское агентство "Тасним".

"Сардар Али Мохаммад Наини, официальный представитель КСИР, пал мученической смертью", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

По данным агентства, он стал жертвой авианалета.

В результате военной операции США и Израиля против Ирана погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных чиновников и приближенных к власти лиц, в том числе глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.