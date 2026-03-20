Поиск

Официальный представитель иранского КСИР погиб

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини погиб в результате авианалета, сообщило в пятницу иранское агентство "Тасним".

"Сардар Али Мохаммад Наини, официальный представитель КСИР, пал мученической смертью", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

По данным агентства, он стал жертвой авианалета.

В результате военной операции США и Израиля против Ирана погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных чиновников и приближенных к власти лиц, в том числе глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Али Мохаммад Наини
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С начала марта через Ормузский пролив прошли 99 судов

Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

 Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

Официальный представитель иранского КСИР погиб

Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

Индия ведет с Ираном переговоры по проходу каждого своего судна через Ормузский пролив

В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Израиль начал волну ударов по Тегерану

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

 Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 920 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });