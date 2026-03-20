Лукашенко предложил Соединенным Штатам вариант окончания войны в Иране

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил спецпосланнику президента США Джону Коулу свой вариант окончания войны в Иране. Об этом президент рассказал журналистам на следующий день, передает телеграм-канал "Пул Первого".

"Предложил им (американцам - ИФ) свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант, - сказал он. - У нас только один принцип - надо, чтобы это все закончилось".

Также они обсуждали и другие актуальные международные проблемы, отметил Лукашенко.

"Их интересовала моя точка зрения - как мы в этом регионе, как белорусы, как наша власть это видит. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы и по России, и Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное - они это учитывают", - сказал он.

Коул после переговоров рассказал журналистам, что Вашингтону ценно мнение президента Белоруссии, в том числе о войне в Иране. "Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", - сказал он.