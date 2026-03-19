Спецпосланник Трампа отметил интерес США к мнению Лукашенко о войне с Ираном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Руководству США важно получать мнение главы Белоруссии по актуальным проблемам, заявил журналистам в Минске специальный посланник президента США Джон Коул после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы говорили об отношениях Беларуси и США. Обсуждали также то, что думает о войне в Иране Беларусь, то, что думает США. И каким образом эта ситуация разрешится", - сказал Коул.

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", - он.