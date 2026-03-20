Лукашенко не полетел в феврале на Совет мира в США из-за проверки боеготовности армии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал проверку боеготовности армии основной причиной его неучастия в первом заседании Совета мира в феврале в Вашингтоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого"..

"Они очень настаивали, чтобы я приехал на очередной Совет мира. Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить (первое заседание совета 19 февраля - ИФ). Это не только потому, что там график, еще что-то", - рассказал президент.

"Вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой неожиданной, действительно впервые в истории, такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, оставить этот процесс? Нельзя, - сказал он. - Тем более все начали обсуждать, что это мы чуть ли не против Украины или Польши делаем, или Литвы. Да нет, мы это делаем для себя. Я хочу убедиться, каково состояние нашей армии. 31 марта мы будем обсуждать эту тему. Скажу, есть много недостатков, хотя это не принято говорить. Но в целом армия боеготова. А в частностях мы разберемся. Поэтому это основная была причина, почему я не смог улететь".

При этом вопрос безопасности при принятии решения, по словам Лукашенко, не стоял.

"Безопасность? Я даже не думал. Это беглые наши взвыли: Лукашенко испугался. Я не из пугливых. Я даже не думал о безопасности. Я летел бы не к друзьям своим, но к людям, которые хотели меня видеть (тот же президент Трамп)", - заявил белорусский президент.

На переговорах в Минске с американской делегацией 19 марта Лукашенко пообещал принять участие в одном из последующих мероприятий Совета мира.

Участвовавший в переговорах спецпосланник президента США Джон Коул сказал потом журналистам: "Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне"

"Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", - добавил Коул.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета он не поехал из-за плотности заранее сверстанного графика и сложностей с маршрутом перелета, как объясняли в Минске. Отсутствие других представителей Белоруссии на заседании белорусский МИД объяснил тем, что им не выдали визы в США.