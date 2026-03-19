В Вашингтоне ждут приезда Лукашенко на следующее заседание Совета мира

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В руководстве США были разочарованы тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял участия в первом заседании созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира в феврале в Вашингтоне, но надеются увидеть белорусского руководителя на последующих мероприятиях совета.

Об этом в Минске заявил спецпосланник президента США Джон Коул, передает "БелТА".

"Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне", - сказал Коул журналистам после переговоров с Лукашенко.

"Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", - заявил спецпосланник.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета он не поехал из-за плотности заранее сверстанного графика и сложностей с маршрутом перелета, как объясняли в Минске. Отсутствие других представителей Белоруссии на заседании белорусский МИД объяснил тем, что им не выдали визы в США.