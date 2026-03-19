В Вашингтоне ждут приезда Лукашенко на следующее заседание Совета мира

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В руководстве США были разочарованы тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял участия в первом заседании созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира в феврале в Вашингтоне, но надеются увидеть белорусского руководителя на последующих мероприятиях совета.

Об этом в Минске заявил спецпосланник президента США Джон Коул, передает "БелТА".

"Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне", - сказал Коул журналистам после переговоров с Лукашенко.

"Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", - заявил спецпосланник.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета он не поехал из-за плотности заранее сверстанного графика и сложностей с маршрутом перелета, как объясняли в Минске. Отсутствие других представителей Белоруссии на заседании белорусский МИД объяснил тем, что им не выдали визы в США.

Александр Лукашенко США Вашингтон Дональд Трамп Белоруссия Совет мира Джон Коул
Новости по теме

Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

 Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

Иран в четверг атаковал уже шесть крупнейших нефтегазовых объектов в странах Персидского залива

Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 891 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
