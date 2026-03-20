Трамп раскритиковал НАТО, назвав альянс без США "бумажным тигром"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подверг критике действия стран НАТО на фоне израильско-американской операции в Иране, назвав их трусами и "бумажным тигром".

"Без США НАТО является бумажным тигром", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что страны-члены альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы предпринимать действия по разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию.

"Они не захотели присоединяться к боевым действиям и остановить ядерный Иран. Теперь, когда одержана военная победа, с очень небольшой опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить. И при этом они не хотят помогать открывать Ормузский пролив", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что "простой военный маневр" в Ормузском проливе "так легко" осуществить, и он сопряжен с "таким маленьким риском" для партнеров США по НАТО.

"Они трусы, и мы запомним это", - написал президент США, обращаясь к НАТО.

"Бумажный тигр" - китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х гг. благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его по отношению, в частности, к американцам.

Трамп в разные времена использовал выражение "бумажный тигр", в частности, в отношении России и Ирана.

