Умер Чак Норрис

Фото: Sean Gardner/NASCAR via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщает в пятницу The Variety со ссылкой на заявление его семьи.

Родственники предпочли не разглашать подробности, но подчеркнули, что Норрис скончался в окружении близких.

В четверг сообщалось, что Норриса отправили в больницу на Гавайях. О причинах госпитализации информации не было.

Ранее, 10 марта, Норрис отметил свое 86-летие, и в соцсетях в тот день актер опубликовал видео с тренировки по боксу.

Норрис активно снимался в боевиках, в частности, он сыграл роли в фильмах "Путь дракона", "Одинокий волк Маккуэйд", "Без вести пропавшие". Самая известная его работа - роль техасского рейнджера Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер".