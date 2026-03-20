ЕС приветствовал осуждение Советом IMO действий Ирана в Ормузском проливе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ЕС приветствует принятие решения Совета Международной морской организации (IMO), твердо осуждающего угрозы и нападения Ирана на суда с гражданскими моряками, заявил в пятницу член Еврокомиссии (ЕК) по транспорту Апостолос Цицикостас.

"ЕС поддерживает требования Совета IMO о прекращении любых действий или угроз, направленных на закрытие, препятствование или иное вмешательство в международное судоходство через Ормузский пролив", - говорится в опубликованном заявлении еврокомиссара.

Цицикостас напомнил, что заседавший 19 марта в Брюсселе Европейский совет подчеркнул "необходимость защиты регионального воздушного пространства, обеспечения морской безопасности и уважения свободы судоходства", а также осудил "любые действия, угрожающие судоходству или препятствующие судам входить и выходить из Ормузского пролива".

По словам члена ЕК, осуществление прав и свобод судоходства торговыми и коммерческими судами в соответствии с международным правом должно уважаться.

Еврокомиссар также отметил, что ЕС вновь призывает к полному выполнению резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, осуждающей удары Ирана по соседним странам.