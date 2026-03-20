НАТО вывела из Ирака военных из консультативной миссии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс прекращает работу своей консультативной миссии в Ираке на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно агентству, НАТО передислоцировала сотни военных, участвовавших в этой миссии, в Европу. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что эти военнослужащие покинули Ирак в пятницу.

Североатлантический альянс запустил в 2018 году тренировочную миссию в Ираке, чтобы оказывать консультативную поддержку иракским властям, в том числе министерству обороны, и полиции.

Как указано на сайте НАТО, миссия должна была помочь иракцам получить возможности лучше сохранять стабильность в стране, бороться с терроризмом и не допустить возвращения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее движение "Исламское сопротивление Ирака" брало на себя ответственность за удары по объектам НАТО в Эрбиле и по целям в Багдаде. В субботу удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке.

В пятницу Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.