НАТО вывела из Ирака военных из консультативной миссии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс прекращает работу своей консультативной миссии в Ираке на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно агентству, НАТО передислоцировала сотни военных, участвовавших в этой миссии, в Европу. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что эти военнослужащие покинули Ирак в пятницу.

Североатлантический альянс запустил в 2018 году тренировочную миссию в Ираке, чтобы оказывать консультативную поддержку иракским властям, в том числе министерству обороны, и полиции.

Как указано на сайте НАТО, миссия должна была помочь иракцам получить возможности лучше сохранять стабильность в стране, бороться с терроризмом и не допустить возвращения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее движение "Исламское сопротивление Ирака" брало на себя ответственность за удары по объектам НАТО в Эрбиле и по целям в Багдаде. В субботу удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке.

В пятницу Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });