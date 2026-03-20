В Израиле за пятницу зафиксировали восемь волн иранских ракетных пусков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Иран за пятницу провел восемь серий пусков баллистических ракет по Израилю, сообщает The Times of Israel.

По информации газеты, минимум в двух случаях ракеты имели боеголовки с кассетными боеприпасами.

По данным полиции, в городе Реховот в центральном округе страны атака вызвала пожар в жилом доме. Мужчина и женщина около 70 лет получили легкие ранения.

Кроме того, сообщается, что в Старом городе Иерусалима обломки ракеты нанесли ущерб парковке примерно в 400 метрах от Стены Плача и Соборной мечети Аль-Акса на Храмовой горе.