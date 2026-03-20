Трамп убежден, что Израиль остановит операцию против Ирана одновременно с США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Израиль будет готов остановить военную операцию против Ирана одновременно с США, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Да, думаю, что так и будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время Трамп заверил, что его администрация не стремится к заключению перемирия с Ираном. "Нет, нам это не нужно", - сказал он, рассуждая о перемирии.

Президент США вновь заявил, что американские военные добились колоссальных успехов при нанесении ударов по Ирану. "С военной точки зрения, с Ираном покончено", - считает он.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Умер Чак Норрис

За помилованными в Белоруссии осужденными будут следить спецслужбы

Десантные корабли ВМС США с морпехами вошли в Индийский океан

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

