Трамп убежден, что Израиль остановит операцию против Ирана одновременно с США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Израиль будет готов остановить военную операцию против Ирана одновременно с США, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Да, думаю, что так и будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время Трамп заверил, что его администрация не стремится к заключению перемирия с Ираном. "Нет, нам это не нужно", - сказал он, рассуждая о перемирии.

Президент США вновь заявил, что американские военные добились колоссальных успехов при нанесении ударов по Ирану. "С военной точки зрения, с Ираном покончено", - считает он.