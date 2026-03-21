Глава минобороны Израиля заявил, что удары по Ирану будут усилены
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану.
"Израиль готов продолжать наступление, чтобы обезглавить Иран и нейтрализовать его стратегические возможности. Это будет происходить до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Израиля и США в регионе не будет устранена", - приводит в субботу его слова издание The Times of Israel.
"Мы не остановимся до тех пор, пока все цели не будут достигнуты", - отметил министр.