Глава минобороны Израиля заявил, что удары по Ирану будут усилены

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану.

"Израиль готов продолжать наступление, чтобы обезглавить Иран и нейтрализовать его стратегические возможности. Это будет происходить до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Израиля и США в регионе не будет устранена", - приводит в субботу его слова издание The Times of Israel.

"Мы не остановимся до тех пор, пока все цели не будут достигнуты", - отметил министр.