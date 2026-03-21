Поиск

K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года

Фото: Kim Min-Hee - Pool/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Корейская музыкальная группа BTS вернулась на сцену, проведя первый за четыре года концерт в Сеуле, сообщает в субботу Associated Press.

Вход был бесплатным, мероприятие проходило на площади Кванхвамун в центре города. По данным агентства, на концерт пришли десятки тысяч зрителей.

Накануне группа выпустила новый альбом Arirang. В его поддержку в апреле 2026 года BTS начнет мировой тур.

В 2022 году участники группы объявили о перерыве в карьере, поскольку всем им предстояла срочная служба в армии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

