Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Ультиматум Трампа Ирану, более 100 пострадавших после иранских обстрелов Израиля, "конструктивные" переговоры США и Украины

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского пролива в течение 48 часов. Если требования не будут выполнены, "США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", пригрозил Трамп.

- В Израиле более 100 человек пострадали в результате иранских ракетных ударов по городам Димона и Арад, сообщает The Times of Israel. В Иране атаку назвали реакцией на удары по АЭС "Бушер" и ядерному объекту в Натанзе, информирует агентство "Тасним".

- В ЦАХАЛ заявили, что операция против Ирана прошла "половину пути". В Вашингтоне ожидают, что военные действия продлятся до трех недель, пишет Axios со ссылкой на источники.

- Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о "конструктивных" переговорах с украинской делегацией. "Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов (украинского урегулирования - ИФ) с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал Уиткофф в соцсети X.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на воскресенье над регионами России 25 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении беспилотника на подлете к столице.