Силы ПВО Израиля отразили четыре волны иранских ракетных атак

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Израильские средства противовоздушной обороны в субботу утром перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Всего было четыре волны атак иранских ракет. Пострадавших зафиксировано не было.

Очередные атаки произошли после ударов по израильским городам Димона и Арад, в результате которых за ночь пострадали более 180 человек, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

И Димона, и Арад находятся близ израильского ядерного центра, который, по утверждению иранских властей, и был целью ударов.