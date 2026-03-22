В ЦАХАЛ заявили, что Иран выпустил 400 баллистических ракет по Израилю с начала операции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иран осуществил запуски 400 баллистических ракет по Израилю с начала американо-израильской военной операции, 92% из них были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Иран выпустил более 400 баллистических ракет. У нас отличные показатели перехвата. Примерно 92% успешных перехватов", - заявил в воскресенье журналистам представитель ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани.

По данным ЦАХАЛ, в воскресенье средства ПВО Израиля успешно отразили четыре волны иранских ракетных атак.

Между тем, в субботу иранские ракеты поразили израильские города Димона и Арад, в результате которых пострадали более 180 человек.

И Димона, и Арад находятся близ израильского ядерного центра, который, по утверждению иранских властей, и был целью ударов.