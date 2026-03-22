В Израиле более 100 человек пострадали из-за иранских ракетных ударов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 100 человек в Израиле получили ранения за последние часы из-за нанесенных Ираном ракетных ударов по двум городам - Димоне и Араде, сообщает The Times of Israel.

Так, в Араде 71 человек пострадал после попадания ракеты по жилому кварталу, состояние 10 оценивается как тяжелое.

Ранее израильские медслужбы сообщили, что по меньшей мере 47 человек госпитализированы после иранской ракетной атаки по городу Димона на юге Израиля.

И Димона, и Арад находятся близ израильского ядерного центра, который, по утверждению иранских властей, и был целью ударов.

Израиль Ирак обстрелы пострадавшие
