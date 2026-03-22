Лондон не располагает данными о наличии у Ирана дальнобойных ракет

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Великобритания не располагает данными, подтверждающими наличие у Ирана дальнобойных ракет, способных нанести удар по Лондону, заявил министр жилищного хозяйства Стив Рид в интервью ВВС.

"Нет оценки, которая бы это подтверждала", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что на данный момент "нет конкретных данных о том, что иранцы нацелены на Великобританию - или даже могли бы, если бы захотели", комментируя заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сделанное в субботу, что у Тегерана есть оружие, способное поражать цели на расстоянии до 4 тыс. км.

Иран в пятницу безуспешно пытался нанести ракетный удар по базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, который используется стратегической авиацией ВВС США. Две баллистические ракеты средней дальности были запущены по острову, находящемуся в 3,8 тыс. км от иранского побережья. Ни одна из них не долетела до цели. Одна из ракет упала в море, по второй с американского эсминца была запущена ракета-перехватчик SM-3.

Рид отказался сообщить, насколько близко ракеты приблизились к британской территории, заявив, что не может поделиться "оперативными подробностями".

После появления новостей о попытке атаки, Армия обороны Израиля в субботу заявила, что еще в прошлом году сообщала о намерении Тегерана разработать ракеты, способные достигать целей в Европе.

"Мы говорили об этом: иранский террористический режим представляет глобальную угрозу. Теперь, он с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина", - отметили израильские военные.

Хроника 28 февраля – 22 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
