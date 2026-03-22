Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка британского Королевского ВМФ HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, зашла в Аравийское море, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на военные источники.

По их данным, подводная лодка занимает позицию в северной части Аравийского моря вблизи Ормузского пролива.

В сообщении отмечается, что HMS Anson оснащена ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и тяжелыми торпедами Spearfish.

Как отмечает издание, прибытие подлодки в регион Ближнего Востока совпало с тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился разрешить США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским объектам, которые нацелены на Ормузский пролив.