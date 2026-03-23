Спецпосланник Трампа заявил, что не стремится поссорить Минск и Москву

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что у него при налаживании контактов с Минском нет цели внести раздор в отношения России и Белоруссии, сообщает издание The Financial Times (FT).

"Я не собираюсь вбивать клин между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о 30-летней дружбе", - сказал Коул в интервью FT.

Так он прокомментировал "усилия США по сближению" с Белоруссией. Американский спецпосланник подчеркнул, что его действия на 95% имеют гуманитарные цели.

При этом Коул отметил, что у него очень хорошие отношения с Лукашенко. "Мы доверяем друг другу", - добавил он.

Спецпосланник американского президента также подтвердил, что ведутся обсуждения о возможном визите Лукашенко в США, но подчеркнул, что пока нет никаких окончательных договоренностей. "Нам предстоит еще много работы для этого, но я думаю, что мы достигнем успеха", - сказал Коул.

На прошлой неделе Лукашенко после проведенных в Минске переговоров со спецпосланником президента США помиловал 250 осужденных.

Коул ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп "постоянно отзывается о президенте Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере".