Лукашенко считает, что Трамп показал всему миру, что США не всемогущи

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп показал миру истинные возможности США, заявил RT президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Трамп показал всему миру, что США не всемогущи. По своей мощи они - супердержава, но не суперсила. Это поняли все", - сказал он

"Главный враг Америки - это Китай. И если американцы не смогли справиться с Ираном... Я это давно сказал: не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой справиться они никогда не смогут. Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не суперсила. И этим они дали надежду, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем (но) и (с) Россией. Россия - огромная территория, там ничего не сделают они ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал", - продолжил Лукашенко.

"Я не говорю о последствиях - Ближний Восток, мировая экономика, они потерпели от этой бездумной авантюры в Иране. Факты, которые на поверхности, показали, что американцы должны остановиться и понимать, что кроме интересов США (Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее Западное полушарие), кроме ваших интересов даже в Западном полушарии есть страны, а они есть, у которых есть свои интересы", - заявил президент Белоруссии.

Трамп, по словам Лукашенко, показал истинное лицо и возможности Америки. "Они (возможности - ИФ) не безграничны, и может привести ситуация к тому, что американцы вынуждены будут считаться с интересами другими, а значит, светлое будущее не за горами", - сказал Лукашенко.