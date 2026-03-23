В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

Фото: Elke Scholiers/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана заявили, что пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

"Никаких переговоров не было и нет. И в условиях подобной психологической войны обстановка в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию, а спокойствие не вернется на энергетические рынки", - отмечает агентство.

Собеседник агентства отметил, что Тегеран готов продолжать отвечать на атаки и защищать свою территорию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последние два дня США контактировали с Ираном по поводу решения спорных вопросов. Он сообщил, что заморозил на пять дней планы по ударам по иранским энергетическим объектам.