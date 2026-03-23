В МИД Ирана сочли, что Трамп своими заявлениями хочет снизить цены на энергоносители

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В МИД Ирана в понедельник заявили, что высказывания президента США Дональда Трампа о решении приостановить реализацию планов по ударам по иранской энергоинфраструктуре нацелены на то, чтобы снизить цены на энергоносители, сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник.

Согласно его информации, в иранском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Трампа "нацелены на экстренное снижение цен и на то, чтобы выиграть время для выстраивания дальнейших военных планов".

Ранее Трамп заявил, что в последние два дня США контактировали с Ираном по поводу решения спорных вопросов. Он сообщил, что заморозил на пять дней планы по ударам по иранским энергетическим объектам.

Как сообщалось, на фоне заявления Трампа об иранском конфликте цены на нефть рухнули более чем на 10%.