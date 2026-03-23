Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

2000-летний алкогольный напиток в китайской гробнице, все пять нуклеиновых оснований в грунте астероида Рюгу, а также укрепление брачного союза азиатских тараканов поеданием крыльев

Победитель фотоконкурса World Nature Photography Awards. Детеныш горбатого кита с матерью в тропических водах Вавау, Тонга.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Моногамные древесные азиатские тараканы Salganea taiwanensis по-настоящему выбирают друг друга и начинают проявлять агрессию к чужакам только после ритуала отгрызания крыльев друг друга. Замечено, что пары, которые уже отгрызли друг другу крылья и спарились, всегда нападали на нарушителей, независимо от его пола. Особи, которые еще не съели крылья друг друга, на чужаков почти не реагировали. Ученые допускают, что этот ритуал помогает тараканам научиться отличать своего партнера от других особей. Это первое наблюдение подобной избирательности у беспозвоночных: пары жуков-могильщиков атакуют чужаков лишь после откладки яиц, что интерпретируют как защиту потомства.

- Китайские ученые вновь нашли остатки очень древнего алкоголя, которые сохранились до наших дней в жидком виде. Похоже, что приблизительно две тысячи лет назад в бронзовый сосуд налили что-то похожее на ликер. По всей видимости, древние китайцы налили в эту посуду ферментированный напиток на основе проса и других растений, смешанный (возможно, для вкуса и аромата) с напитком, изготовленным из фруктов. Несколько лет назад археологи нашли и раскопали в провинции Хэнань гробницу, которая относится ко временам правления династии Хань (202 год до нашей эры - 220 год нашей эры), где и лежал этот артефакт.

- Японские планетологи нaшли в доставленном на Землю грунте астероида Рюгу все основные нуклеиновые основания, которые входят в ДНК и РНК, – аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Все найденные нуклеиновые основания не являются земными загрязнениями. В частицах грунта из приповерхностного слоя Рюгу общее содержание нуклеотидов было в три раза больше, чем в частицах, взятых с поверхности астероида. Сравнение свойств грунта Рюгу с веществом астероида Бенну и углеродистых метеоритов указывает на то, что процессы синтеза нуклеотидов, похоже, были универсальны по всей Солнечной системе и варьировались в зависимости от концентраций реагентов и доступности аммиака.

- В 2021 году более 15% подростков во всем мире страдали от ментальных расстройств, причем основное бремя приходилось на тревожные расстройства. Основное бремя расстройств сосредоточено в регионах с высоким уровнем дохода, таких как Австралия, Северная Америка и Западная Европа. Депрессивные расстройства были наиболее распространены в Северной Америке, распространенность тревожных расстройств достигла своего пика в Западной Европе среди подростков и в Латинской Америке среди молодых взрослых. В 2021 году психические расстройства стали основной причиной потери лет трудоспособной жизни среди подростков и молодых взрослых.

- Ковид порой приводит к неожиданным и тяжелым последствиям. Китайские врачи описали случай огромной сосудистой опухоли на лице девочки-подростка. Она образовалась на месте врожденной сосудистой аномалии. Через 30 месяцев после первого обращения пациентка умерла из-за метастазов. По мнению врачей, коронавирус мог вызывать системное воспаление эндотелия (слой клеток стенки кровеносных сосудов и капилляров, обеспечивающий процессы обмена между кровью и тканями) и патологическую активацию факторов роста эндотелия сосудов. Вирусная инфекция также могла нарушить иммунную регуляцию.

- Несколько лет назад в окрестностях молодой солнцеподобной звезды столкнулись два крупных зародыша экзопланет, создав движущееся по орбите облако теплых обломков, и сейчaс телескоп Gaia это заметил. Объект получил обозначение Gaia-GIC-1. Сами столкнувшиеся тела могли превосходить по массе спутник Сатурна Энцелад. Предполагается, что облако находится на орбите с длиной большой полуоси около 1,1 астрономической единицы и периодом около 380,5 дня. Известно, что столкновения крупных планетезималей происходят на поздних стадиях процесса формирования планетной системы, когда протопланетный диск уже беден газом. По теоретическим моделям, именно такие катаклизмы позволяют планетам земной группы достигать наблюдаемых масс.

- Американские ученые отчитались об успехе второй фазы клинических испытаний лароместроцела при возрастной немощности. Это препарат аллогенных мезенхимальных стволовых клеток, полученных из костного мозга молодых здоровых доноров. Почти треть пациентов, получивших активный препарат, перестала соответствовать критериям немощности.

