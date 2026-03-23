Катар не участвует в посреднических усилиях по Ирану

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Катар не участвует в каких-либо посреднических усилиях между Ираном и США, сообщает в понедельник CNN.

"В настоящее время мы сосредоточены на защите нашей страны и урегулировании ситуации", - сказал телеканалу в понедельник неназванный катарский дипломат, отвечая на вопрос о позиции страны после атак Ирана на газовые объекты Катара.

По данным телеканала, спецпосланник президента США Стив Уиткофф "получил сообщения от нескольких официальных лиц региона, предупреждающих, что угроза Трампа нанести удар по иранским электростанциям вызовет массированные ответные меры, в том числе и против американских союзников в Персидском заливе".

По словам собеседников CNN, в рамках этих усилий Турция и Египет заявили о готовности принять участие в урегулировании ситуации.

Ранее израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Египет, Пакистан и Турция предпринимали активные дипломатические шаги для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. По его данным, эти три страны "отчаянно работали над тем, чтобы выиграть время до того момента, как ультиматум истечет".

Как сообщил телеканал, накануне главы МИД этих трех стран обсуждали с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, а также отдельно - со спецпосланником президента США Уиткоффом пути решения вопроса блокировки Ормузского пролива и прекращения боевых действий.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что в последние два дня США контактировали с Ираном по поводу решения спорных вопросов. Он сообщил, что заморозил на пять дней планы по ударам по иранским энергетическим объектам.

На выходных президент США заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. Предполагалось, что США нанесут такие удары в ночь на вторник. В настоящее время через пролив могут беспрепятственно проходить лишь некоторые суда из стран, у которых хорошие отношения с Ираном.

В ответ Корпус стражей Исламской революции заявлял о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке. Также в Тегеране предупреждали об ответных ударах по электростанциям Израиля и стран региона, которые поставляют электроэнергию американским базам.