СМИ сообщили об усилиях Египта, Турции и Пакистана уладить конфликт Ирана и США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Египет, Пакистан и Турция прикладывали активные дипломатические шаги для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке на фоне угрозы истечения ультиматума президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Channel 12.

По его данным, эти три страны "отчаянно работали над тем, чтобы выиграть время до того момента, как ультиматум истечет".

22 марта главы МИД этих трех стран обсуждали пути решения вопроса с блокировкой Ормузского пролива и прекращение боевых действий с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, а также отдельно - со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Трамп 23 марта заявил, что в последние два дня США плодотворно контактировали с Ираном по поводу решения спорных вопросов. На этом фоне он решил заморозил на пять дней планы по ударам по иранским энергетическим объектам.

На выходных президент США заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. Предполагалось, что США нанесут такие удары в ночь на вторник. В настоящее время через пролив могут беспрепятственно проходить лишь некоторые суда из стран, у которых хорошие отношения с Ираном.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявлял о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке. Также в Тегеране предупреждали об ответных ударах по электростанциям Израиля и стран региона, которые поставляют электроэнергию американским базам.