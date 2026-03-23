Президент США не считает ослабление санкций против иранской нефти выгодным Тегерану

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что смягчение санкций против поставок нефти Ираном не поможет Тегерану в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке.

"Любое небольшое количество денег, что получит Иран, никак не повлияет на войну. Но я хочу, чтобы система поставок работала слаженнее", - сказал он CNN.

"Мы даже не знаем, получит ли Иран эти деньги. Честно говоря, я думаю, что трудно, очень трудно их получить", - продолжил президент.

По его словам, он лишь хочет, чтобы на рынках было как можно больше нефти.

Президент также заверил, что блокада Ормузского пролива будет снята "очень скоро", и что США и Иран будут вместе контролировать пролив.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бесент заявил, что США могут вскоре снять санкции в отношении иранской нефти, застрявшей на танкерах в море, поскольку Вашингтон стремится сдержать резкий рост цен из-за закрытия Ираном Ормузского пролива.

США Иран Дональд Трамп Ормузский пролив Скотт Бесент
