Поиск

Мерц приветствует решение Трампа отложить планы атаковать электростанции в Иране

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил удовлетворение в связи с решением президента США Дональда Трампа отложить планы нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

"Я благодарен, что сегодня он заявил о переносе (планов по ударам - ИФ) на пять дней, и что теперь открылась возможность для неотложных прямых контактов с властями Ирана", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.

В миреВ Иране после слов Трампа о переговорах заявили об отсутствии контактов с СШАЧитать подробнее

Мерц добавил, что накануне у него с Трампом состоялся телефонный разговор, в котором канцлер выразил обеспокоенность по поводу объявленных атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

По словам Мерца, он предложил Трампу "всяческую помощь" со стороны Берлина в налаживании контактов. "У нас налажены хорошие связи во всем регионе", - подчеркнул канцлер.

Мерц добавил, что достичь мира в регионе тяжело; что это невозможно без достижения договоренностей с Израилем, однако у него есть "большая надежда", что перемирие все же наступит в ближайшее время.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской электроэнергетической инфраструктуре.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Фридрих Мерц Германия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США желают урегулировать конфликт с Ираном не позднее 9 апреля

