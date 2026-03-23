Иран опроверг сообщение об обстреле базы ВВС на британском острове Диего-Гарсиа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Иран в понедельник опроверг информацию о том, что он якобы подверг ракетному обстрелу совместную военную базу США и Великобритании на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, цитирует межарабский телеканал "Аль-Джазира" слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

По его словам, в данном случае речь идет "об израильской операции под ложным флагом".

В субботу газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран безуспешно пытался нанести ракетный удар по базе на британском острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, который используется стратегической авиацией ВВС США.

В сообщении отмечалось, что в пятницу две баллистические ракеты средней дальности были запущены по острову, который находится в 3,8 тыс. км от иранского побережья. Но ни одна из них не долетела до цели.

По словам собеседников издания, одна ракета упала в море, по второй с американского эсминца была запущена ракета-перехватчик SM-3. Установить, был ли произведен перехват, не удалось.

Авиабаза на острове Диего-Гарсиа является ключевым аэродромом для американских тяжелых бомбардировщиков. Она служит важным передовым плацдармом для зарубежных операций Пентагона, в том числе на Ближнем Востоке.