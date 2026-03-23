Стармер заявил, что Великобритания знала о воскресных переговорах США и Ирана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Великобритания была в курсе переговоров между США и Ираном, заявил в понедельник премьер-министр Кир Стармер, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о состоявшихся контактах по урегулированию конфликта.

Великобритания хочет видеть деэскалацию и прекращение конфликта "как можно скорее", сказал британский премьер, выступая в парламенте.

"В этой связи я приветствую переговоры между США и Ираном", - добавил он. При этом Стармер указал, что "договор, достигнутый путем переговоров", должен "наложить жесткие условия на Иран, особенно в отношении ядерного оружия".

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

По словам Трампа, стороны вели переговоры накануне вечером, в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

"У нас оказались значимые точки соприкосновения - почти по всем вопросам", - заверил Трамп.

По его словам, контакт идет с "руководителем" в Иране, однако речь не идет о верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Трамп добавил, что если переговоры пройдут хорошо, то тогда можно будет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.