Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, стороны вели переговоры накануне вечером, в них приняли участие его спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

"У нас оказались значимые точки соприкосновения - почти по всем вопросам", - заверил Трамп.

По его словам, контакт идет с "руководителем" в Иране, однако речь не идет о верховном лидер Моджтабе Хаменеи. Трамп добавил, что если переговоры пройдут хорошо, то тогда можно будет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.