Ford отзовет 254,6 тысячи внедорожников в США из-за проблем с камерами заднего вида

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает 254,64 внедорожников в США из-за проблем с камерами заднего вида, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Проблемы с программным обеспечением могут привести к потере изображения с камеры заднего вида и некоторых функций систем помощи водителю (ADAS), таких как система предотвращения столкновений, система удержания полосы движения и система контроля слепых зон.

Отзыв затрагивает внедорожники Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer.

С начала 2026 года капитализация Ford уменьшилась более чем на 10% (до $46,9 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял около 4%.