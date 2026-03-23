Поиск

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати провели в понедельник телефонный разговор и обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщили на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили вопросы, связанные с беспрецедентной эскалацией военно-политической обстановки в зоне Персидского залива в результате агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения боевых действий в регионе и активизации коллективных политико-дипломатических усилий, нацеленных на разрядку напряженности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что Лавров подтвердил готовность России оказывать "всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов".

"Также в ходе беседы были затронуты некоторые аспекты дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних мероприятий", - говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

