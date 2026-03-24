Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и предупредил о последствиях в случае провокации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южная Корея "официально признана самой враждебной страной", цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына, сделанное им во второй и заключительный день первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва.

Он добавил, что Сеул заплатит за любую провокацию в отношении Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи заявил, что статус его страны как государства, обладающего ядерным оружием, никогда не изменится.

Он пообещал приложить усилия для борьбы с "враждебными силами", укреплять "оборонительное ядерное сдерживание" Северной Кореи и поддерживать "быструю и точную" реакцию ее ядерных сил на "стратегические угрозы" национальной и региональной безопасности.

"Достоинство, интересы и окончательная победа страны могут быть гарантированы только самой мощной силой", - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Агентство также сообщает, что в ходе сессии ВНС обсуждался вопрос о пересмотре Конституции КНДР.

Согласно единогласно принятому законопроекту, в Конституцию будут внесены поправки и дополнения, включая переименование "Социалистической Конституции КНДР" в "Конституцию КНДР".

Кроме того, сессия единогласно приняла закон ВНС КНДР "О последовательном выполнении пятилетки развития государственной экономики, выдвинутой IX съездом ТПК".

На заседании в качестве шестого пункта повестки дня также обсуждался вопрос, связанный с государственным бюджетом.

"Государственный бюджет на 2026 год составлен так, чтобы сосредоточить инвестицию на накоплении более мощной силы, способной срывать всякие военные угрозы, в целях защиты суверенитета и безопасности страны и на успешном достижении производственных целей нынешнего года в народном хозяйстве в целом, стимулировать развитие всех областей и единиц, включая науку, образование, здравоохранение, литературу и искусство, и внести вклад в улучшение жизни народа", - отмечает ЦТАК.