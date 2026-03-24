Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

Фото: Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и предупредил о последствиях в случае провокации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южная Корея "официально признана самой враждебной страной", цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына, сделанное им во второй и заключительный день первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва.

Он добавил, что Сеул заплатит за любую провокацию в отношении Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи заявил, что статус его страны как государства, обладающего ядерным оружием, никогда не изменится.

Он пообещал приложить усилия для борьбы с "враждебными силами", укреплять "оборонительное ядерное сдерживание" Северной Кореи и поддерживать "быструю и точную" реакцию ее ядерных сил на "стратегические угрозы" национальной и региональной безопасности.

"Достоинство, интересы и окончательная победа страны могут быть гарантированы только самой мощной силой", - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Агентство также сообщает, что в ходе сессии ВНС обсуждался вопрос о пересмотре Конституции КНДР.

Согласно единогласно принятому законопроекту, в Конституцию будут внесены поправки и дополнения, включая переименование "Социалистической Конституции КНДР" в "Конституцию КНДР".

Кроме того, сессия единогласно приняла закон ВНС КНДР "О последовательном выполнении пятилетки развития государственной экономики, выдвинутой IX съездом ТПК".

На заседании в качестве шестого пункта повестки дня также обсуждался вопрос, связанный с государственным бюджетом.

"Государственный бюджет на 2026 год составлен так, чтобы сосредоточить инвестицию на накоплении более мощной силы, способной срывать всякие военные угрозы, в целях защиты суверенитета и безопасности страны и на успешном достижении производственных целей нынешнего года в народном хозяйстве в целом, стимулировать развитие всех областей и единиц, включая науку, образование, здравоохранение, литературу и искусство, и внести вклад в улучшение жизни народа", - отмечает ЦТАК.

В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

 Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

CENTCOM сообщил, что США поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

 Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

В Иране заявили о контроле над Ормузским проливом и отсутствии необходимости его минировать

Bloomberg объяснил решение Трампа отложить атаки на электростанции Ирана желанием успокоить рынки

Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Иран сообщил о начале 77-й волны ударов по Израилю и базам США в регионе Персидского залива

Спикер парламента Ирана опроверг ведение переговоров с Вашингтоном

Axios узнал, что США контактируют с главой иранского парламента Галибафом

 Axios узнал, что США контактируют с главой иранского парламента Галибафом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1013 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8765 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
