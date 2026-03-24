Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Взрыв в жилом доме в Севастополе, крушение военного самолета в Колумбии, вручение кинопремии "Ника"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли, восемь пострадали в результате взрыва в жилом доме в Севастополе. В здании частично обрушилась стена, а также внутренние перекрытия с первого по третий этаж. В соседнем доме загорелись квартиры.

- Сенат США утвердил кандидатуру сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности. "За" высказались 54 сенатора, "против" - 45. Маллин придет на смену Кристи Ноэм.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и предупредил о последствиях в случае провокации, сообщило ЦТАК.

- Япония начнет выпускать нефть из государственных резервов в четверг, 26 марта, заявила премьер-министр Санаэ Такаити.

- С начала военной операции против Ирана американские войска уничтожили более 9 тыс. целей, в том числе более 140 военных кораблей, проинформировало Центральное командование ВС США.

- В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета C‑130 Hercules погибли 66 человек, сообщили местные СМИ. Всего на борту находились 128 военнослужащих. Причины аварии выясняют.

- Картина "Ветер" режиссера Сергея Члиянца завоевала награду национальной кинопремии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм".

Brent подорожала до $103,78 за баррель

Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Колумбии достигло 66

В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством

CENTCOM сообщил, что США поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

В Иране заявили о контроле над Ормузским проливом и отсутствии необходимости его минировать

Bloomberg объяснил решение Трампа отложить атаки на электростанции Ирана желанием успокоить рынки

Что произошло за день: понедельник, 23 марта
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1017 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8767 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });