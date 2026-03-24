Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Взрыв в жилом доме в Севастополе, крушение военного самолета в Колумбии, вручение кинопремии "Ника"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли, восемь пострадали в результате взрыва в жилом доме в Севастополе. В здании частично обрушилась стена, а также внутренние перекрытия с первого по третий этаж. В соседнем доме загорелись квартиры.

- Сенат США утвердил кандидатуру сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности. "За" высказались 54 сенатора, "против" - 45. Маллин придет на смену Кристи Ноэм.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и предупредил о последствиях в случае провокации, сообщило ЦТАК.

- Япония начнет выпускать нефть из государственных резервов в четверг, 26 марта, заявила премьер-министр Санаэ Такаити.

- С начала военной операции против Ирана американские войска уничтожили более 9 тыс. целей, в том числе более 140 военных кораблей, проинформировало Центральное командование ВС США.

- В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета C‑130 Hercules погибли 66 человек, сообщили местные СМИ. Всего на борту находились 128 военнослужащих. Причины аварии выясняют.

- Картина "Ветер" режиссера Сергея Члиянца завоевала награду национальной кинопремии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм".