В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Не менее 48 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета C‑130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо, сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на собственные источники. Спасательные службы продолжают извлекать тела из‑под обломков, точное число жертв уточняется.

По данным вооруженных сил страны, на борту находились 125 человек - 11 членов экипажа и 114 военнослужащих Национальной армии. Самолёт выполнял перелёт из Пуэрто‑Легисамо в Пуэрто‑Асис и потерпел крушение вскоре после взлёта. Причины аварии пока не установлены, начато расследование.

Командующий Колумбийских воздушно‑космических сил генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда подтвердил, что борт перевозил военный персонал. Он отметил, что благодаря расположенной в Пуэрто‑Легисамо базе Национального военно-морского флота подразделения смогли оперативно прибыть на место происшествия и начать поисково‑спасательные работы.

Местные СМИ сообщают, что район падения самолёта труднодоступен, что осложняет работу спасателей. Власти рассматривают несколько версий произошедшего, включая техническую неисправность и возможные погодные факторы. Официальные выводы будут представлены после завершения расследования.

Колумбия Путумайо
В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли не менее 48 человек

