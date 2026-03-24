Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Колумбии достигло 66

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо достигло 66 человек, сообщает Caracol. Ранее было известно о 48 погибших.

По уточненным данным, всего на борту C-130 Hercules находились 128 военнослужащих, 77 человек были госпитализированы.

58 погибших были военнослужащими Национальной армии, шесть - военнослужащими Воздушно-космических сил Колумбии, двое - военнослужащими Национальной полиции.

Командующий Воздушно‑космических сил Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда ранее подтвердил, что борт перевозил военный персонал. Он отметил, что благодаря расположенной в Пуэрто‑Легисамо базе Национального военно-морского флота подразделения смогли оперативно прибыть на место происшествия и начать поисково‑спасательные работы.

"Мы направили санитарный самолет ВВС Колумбии вместимостью 50 носилок для массовой транспортировки раненых, за ним последует самолет с 24 носилками", - сообщил командующий ВКС.

Колумбия Путумайо
