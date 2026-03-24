Председатель ЕК призвала к переговорам США и Ирана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что пришло время начать переговоры и положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке.

"Ситуация критична для поставок энергоносителей по всему миру. Мы все ощущаем последствия в виде цен на газ и нефть для нашего общества, нашего бизнеса. Но крайне важно, чтобы мы пришли к решению, достигнутому путем переговоров, и это положило бы конец военным действиям, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Канберре, ее слова приводит The Guardian.

На вопрос о роли европейских стран в ситуации в Ормузском проливе в том числе после его открытия фон дер Ляйен заметила, что лидеры ЕС говорили о возможности участия в миссии по сопровождению судов, но после окончания боевых действий.

"Но, конечно, не мне судить об их решении предоставить необходимые возможности в Ормузском проливе", - добавила она.

При этом председатель ЕК назвала иранские атаки на гражданскую инфраструктуру и суда в Персидском заливе "неприемлемыми", обращает внимание телеканал CNN.

Ранее CBS News со ссылкой на чиновника иранского МИД сообщил, что в Тегеране на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности переговоров изучают направленное Вашингтоном через посредников послание.

Как сообщалось, Трамп вечером в понедельник заявил, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США.

"У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он на заседании "круглого стола" в Мемфисе.

Также в понедельник Трамп сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - сказал он журналистам.

Между тем США и Израиль продолжают операцию против Ирана.